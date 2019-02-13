السعودية تعلن رفع التحذير لمواطنيها المسافرين إلى لبنان

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علم السعودية- أرشيفيةوكالات:
أكدت المملكة العربية السعودية، على رفع التحذير الذي كانت قد سبق وأصدرته لمواطنيها المسافرين إلى لبنان.
صرح بذلك سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، مشيرًا إلى أن القرار قد جاء
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