السعودية تعلن رفع التحذير لمواطنيها المسافرين إلى لبنان

وكالات:

أكدت المملكة العربية السعودية، على رفع التحذير الذي كانت قد سبق وأصدرته لمواطنيها المسافرين إلى لبنان.

صرح بذلك سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، مشيرًا إلى أن القرار قد جاء

في ضوء انتفاء المسببات الأمنية التي كانت قد دعت المملكة العربية السعودية لتحذير مواطنها من السفر إلى لبنان.