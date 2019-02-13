سيدة إيرانية تهاجم ترامب بسبب صورة

قالت مصورة إيرانية تدعى "يلدا موايرى" وتبلغ من العمر 37 عامًا، أنها تشعر بالاستياء تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن استخدم صورة لها التقطتها أثناء ظروف خطيرة كانت من الممكن أن تودي بحياتها، ضمنت الصورة متظاهرة مجهولة الهوية فى طهران رفعت قبضتها اليسرى بينما يحيط بها دخان قنابل الغاز أثناء المظاهراتعام 2017.
نشر ترامب الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر" وعلق عليها باللغة الفارسية قائلًا :" 40 عامًا من الفساد، 40 عامًا من القمع، 40 عامًا من الإرهاب، لقد أنتج النظام فى إيران فقط 40 عامًا من الفشل. إن الشعب
أعربت يلدا عن غضبها بسبب استخدام ترامب صورتها دون إذن منها في أغراض سياسية ضد بلدها مهاجمًا القيادة الإيرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت إنها بمجرد أن شاهدت صورتها شعرت بالغش والإساءة، والحزن، لأنه يلحق بلدها ومواطنيها بالكثير من الألم، فبأي حق يسرق صورتها ويستخدمها لأجندته الخاصة، مضيفة:"لم أخوض هذا الخطر لأجد شخصًا ما يستغله للضغط على الإيرانيين أكثر".
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