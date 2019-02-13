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عودة دفعة من المهاجرين السوريين قادمين من المخيمات بالأردن

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عودة دفعة من المهاجرين السوريين قادمين من المخيمات بالأردنالمهاجرين السوريين- أرشيفية
وكالات:

عادت دفعة جديدة من المهاجرين السوريين، اليوم الأربعاء، قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر (نصيب – جابر) الحدودي إلى مناطقهم التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددًا من الأسر تضم عشرات الأفراد معظمهم نساء وأطفال عادوا من مخيمات اللجوء في الأردن، وأمنت الجهات المعنية عددًا من

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الحافلات لتقل العائدين إلى قراهم وبلداتهم بعد استكمال إجراءات الدخول البسيطة وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين منهم.
وكانت دفعة من المهجرين عادت عبر معبر (نصيب) في الـ 30 من الشهر الماضي إلى مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها ودرعا.
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