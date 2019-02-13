الجزائر: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، على أن إرهابيًا مطلوبًا سلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد، وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم الإرهابي بن بيلة عبد الله وكنيته "أبو عبدالله" نفسه، أمس للسلطات العسكرية

بولاية تمنراست"، مشيرة إلى أن الإرهابي كان قد انضم للجماعات الإرهابية سنة 2017.وأشار البيان إلى أن قوات الجيش في تمنراست وبرج باجي مختار (جنوب) وجانت بولاية إليزي (جنوب شرق) ضبطت 32 منقبًا عن الذهب ومهربين اثنين وضبطت 5 شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع و91 مولدًا كهربائيًا و46 مطرقةضغط و14 ألف لتر من الوقود و11,164 طن من خليط الحجارة وخام الذهب وأغراض أخرى.وأوضح البيان أن قوات الجيش ضبطت خمسة تجار مخدرات بحوزتهم (35,5) كيلوجرام من المخدرات في ولايات البليدة (شمال) وتلمسان وسيدي بلعباس (شمال غرب)، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) شخصا بحوزته 3 طائرات دون طيار بغرداية (جنوب شرق) بالإضافة إلى توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة أخرى بكل من عين قزام (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والأغواط (وسط).