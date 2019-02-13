أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، على أن إرهابيًا مطلوبًا سلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد، وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم الإرهابي بن بيلة عبد الله وكنيته "أبو عبدالله" نفسه، أمس للسلطات العسكريةبولاية تمنراست"، مشيرة إلى أن الإرهابي كان قد انضم للجماعات الإرهابية سنة 2017.
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش في تمنراست وبرج باجي مختار (جنوب) وجانت بولاية إليزي (جنوب شرق) ضبطت 32 منقبًا عن الذهب ومهربين اثنين وضبطت 5 شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع و91 مولدًا كهربائيًا و46 مطرقة
وأوضح البيان أن قوات الجيش ضبطت خمسة تجار مخدرات بحوزتهم (35,5) كيلوجرام من المخدرات في ولايات البليدة (شمال) وتلمسان وسيدي بلعباس (شمال غرب)، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) شخصا بحوزته 3 طائرات دون طيار بغرداية (جنوب شرق) بالإضافة إلى توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة أخرى بكل من عين قزام (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والأغواط (وسط).
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.