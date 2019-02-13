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مباحثات فرنسية إماراتية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

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رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب- أرشيفية
وكالات:

أجرى نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هاتفيًا، اليوم الأربعاء، من رئيس وزراء

فرنسا إدوارد فيليب تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في

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المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا سبل التعاون والتنسيق في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية.
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