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الأردن يعتزم استئناف رحلات الطيران إلى سوريا

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الأردن يعتزم استئناف رحلات الطيران إلى سورياوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي- أرشيفية
وكالات:

أكد النائب الأردني طارق خوري، أن حكومته ستصدر قريبا قرارا باستئناف حركة الطيران إلى سوريا، بعد انقطاع دام سنوات لأسباب أمني، حسبما أكدت وسائل إعلام .

وقال النائب، الذي يزور دمشق حاليا، إن الأردن سيستأنف الرحلات إلى سوريا

خلال أيام، وسيبدأ باستخدام الأجواء السورية في رحلات الطائرات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة تنوي استئناف حركة الطيران مع سوريا، فور تلقي الخبراء الفنيين

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ضمانات من دمشق عن توفر المستوى المطلوب من السلامة للطائرات.

وقال وزير الخارجية إن "قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني".

وأضاف أن، "فريقا أمنيا زار سوريا منذ بضعة أيام،  وستناقش السلطات المعنية في البلدين، على ضوء تقريره، استئناف تلك الرحلات فوق الأجواء السورية".

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