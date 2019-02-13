كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الاجتماع الـ25 للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق الاجتماع الـ25 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب برئاسة العميد الأردني أمجد الحسامي رئيس الفريق العربي لمكافحة الإرهاب، وحضور زهرة الجدي مدير إدارة مكافحة الإرهاب بجامعة الدول العربية، ومشاركة ممثلي وزارات العدل، والداخلية العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة في القاهرة.

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ويناقش الاجتماع على مدى يومين تقرير قطاع الشؤون القانونية في الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء في اجتماعه الـ 24، وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين، والإرهاب الإلكتروني.

ويناقش الاجتماع أيضاً تحديات تمويل الأعمال الإرهابية، ومواصلة تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب، والمنظمات الدولية، والاقليمية.