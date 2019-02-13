كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئى: إيران متواجدة على طول حدود إسرائيل.. وهدفنا ليس إبادتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، إنّ نقطة الخلاف الحالية بين إيران وأمريكا تنبع من وجود إيران على طول حدود إسرائيل، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، أضاف خامنئي أنّ إيران تدعم الكفاح الفلسطيني في أعماق الأراضي المحتلة، مع توفير الحماية لتنظيم حزب الله وحركات المقاومة.

وسعى الزعيم الإيراني إلى توضيح موقفه من إسرائيل بعد تهديده بتدميرها، وقال الآن إنّ بلاده لم تعرب أبداً عن نيتها إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال فى تغريدة نشرت على حساب تويتر الرسمي لآية الله علي خامنئي، إن موقف إيران ضد إسرائيل هو نفس الموقف الذي سلكناه دائما، وهو أنّ إسرائيل ورم سرطاني خبيث في منطقة غرب آسيا يجب إزالته والقضاء عليه إن ممكن وسيحدث.

وأوضح خامنئى فى تغريدة أخرى عام 2018، "أن إيران لم تعرب أبدًا عن رغبتها في إلقاء اليهود في البحر، متهماً الرئيس المصري الراحل جميل عبد الناصر بالسعي إلى الإبادة الجماعية المائية بدلاً من ذلك"، وأضاف الجمهورية الإسلامية لم تقل أي شيء من هذا القبيل منذ إنشائها".