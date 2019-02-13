جيستن بيبر” يعاني الاكتئاب”

نشرت صحيفة “بيبل”، المعروفة بقربها من النجم الشاب “جيستن بيبر”، أمس الثلاثاء، أن الأخير أصبح يخضع لعلاج مكثف للتخلص من الاكتئاب.

ولعدم الربط بين الحالة، التي يعانيها “بيبر”، البالغ من العمر 24 سنة، وزواجه، أخيرا، من عارضة الأزياء “هايلي بولدوين”، أكدت الصحيفة أنه دخول في اكتئاب بسبب تعبه من الشهرة، وعدم قدرته على عيش حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.

“جيستن بيبر”، يعتبر من النجوم، الذين وصلوا إلى القمة في سن مبكرة، بسبب أعماله المميزة، حيث إنه عاش النجومية، منذ كان عمره يبلغ15 سنة، ما صعب عليه عيش حياة طبيعية.