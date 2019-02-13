المتهم رقم 14 في قضية “فتاة الوشم”.. “بريبرة” أمام قاضي التحقيق

أجل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في بني ملال، صباح اليوم الأربعاء، ملف خديجة، المعروفة بفتاة الوشم المنحدرة من منطقة ولاد عياد.

وعرفت الْقضية اليوم، إحضار المتهم رقم 14، واسمه صلاح الملقب بـ”بريبرة”، صاحب إبرة الوشم، والذي يواجه تهم تتعلق بالتجار بالبشر والاغتصاب، الاحتجاز، ووضع وشوم على مناطق مختلفة من جسدها بالقوة.

وأفاد ابراهيم حشان، محامي الضحية في حديث مع “اليوم24″، أنه تم تأجيل القضية إلى غاية 28 فبراير، وستكون الجلسة الأخيرة عند قاضي التحقيق.

Advertisements

وقال يوسف الشهبي، محامي خديجة، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، إن التقرير الطبي لا يؤكد ولا ينفي تعرض موكلته للاغتصاب، ولا صحة الوشوم، التي ثبت أن بعضها جديد، والآخر قديم، وفيها ما وشم بالقوة، وما تم من دون استعمال أي عنف.

وأفاد المتحدث ذاته أن الخبرة الطبية أكدت أنه كانت هناك معاشرة جنسية، لكن خديجة لا تزال عذراء، لتوفرها على غشاء بكارة مطاطي يحتاج إلى تدخل جراحي من أجل الافتضاض.

وجدير بالذكر أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وجهت إليهم اتهامات بالاتجار بالبشر، والاغتصاب، ومحاولة القتل، وعدم مساعدة شخص في حالة خطر، وأحيلوا على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.