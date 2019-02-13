بقيمة مليار و900 مليون.. حجز طنين من الكوكايين في تطوان

تمكنت عناصر دورية جمركية تابعة للمديرية الإقليمية لإدارة الجمارك والضرائب غبر المباشرة بتطوان، صباح اليوم الأربعاء، من حجز طن و 925 كيلوغراما من مخدر الشيرا، تقدر قيمتها بحوالي 19,25 مليون درهم.

وأكد المدير الإقليمي للجمارك، أنه تم حجز هذه “الكمية المهمة من المخدرات” تم بعد نصب كمين لسيارة نفعية بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، على مستوى جماعة الحمراء.

وأضاف المسؤول، أن المخدرات كانت معدة على شكل 53 رزمة، موضحا أنها كانت على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم معدنية مزورة.

وأشار المسؤول إلى أن دورية تابعة للدرك الملكي التحقت بعين المكان لمؤازرة أعوان الجمارك خلال هذه العملية.

وتم إشعار النيابة العامة بالواقعة، التي أمرت بإحالة المسطرة على الضابطة القضائية المعنية من أجل تعميق البحث.