مدرب لوبي ستارز يكشف المفاجأة..سنلجأ إلى “الكاف” بسبب محاولة إرشاء اللاعبين

كشف مدرب لوبي ستارز النيجيري لجوء النادي إلى الاتحاذ الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بعد إسدال الستار على مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات عصبة الابطال الإفريقية التي جمعته بالوداد، أمس الثلاثاء.

مدرب ممثل الكرة النيجيرية، أوضح على هامش اللقاء الصحفي الذي تلى مباراة لوبي ستارز والوداد بمركب الأمير مولاي عبد الله، أن فريقه سيطرق أبواب “الكاف”، بسبب محاولة إرشاء اللاعبين قبل اللقاء القاري.

وكان فريق الوداد قد اكتفى بالتعادل السلبي أمام ضيفه لوبي ستارز النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء ،ليواصل الوداد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يملك فريق ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أسيك ميموزا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ولوبي ستارز المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط.