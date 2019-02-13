واشنطن تسلم الجيش اللبناني صواريخ موجهة بالليزر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت السفارة الأميركية في لبنان إن واشنطن سلمت الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، صواريخ موجهة بالليزر، تصل قيمتها إلى أكثر من 16 مليون دولار.

وقالت السفارة في بيان، نشرته "أسوشيتد برس"، إن الصواريخ تعد مكونا رئيسيا لطائرات "إيه-29 سوبر توكانو" المقاتلة التي تسلمها لبنان في وقت سابق.

وقال البيان إن تسليم الصواريخ تؤكد "الالتزامات الثابتة والراسخة" للحكومة الأميركية بدعم الجيش اللبناني في قدراته باعتباره "المدافع الوحيد الشرعي عن لبنان".

ويأتي هذا التأكيد على أن الجيش هو "المدافع الشرعي الوحيد" في إشارة إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران كمن يمتلك ترسانة أسلحة تضاهي تلك المملوكة للجيش اللبناني.

وكان قد عرض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دعم بلاده العسكري للبنان خلال زيارة هذا الأسبوع، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية عليها أن تظهر "رغبة" في قبوله أولا.