فرنسا: السلطات تدعم "متضرري" الاحتجاجات دون أن تستجيب للمطالب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها قدمت مساعدات مالية لآلاف العمال الذين تضرروا من احتجاجات "السترات الصفراء"، بعد أن أثرت الحركة الاحتجاجية على أرباح الشركات.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها منحت 38 مليون يورو للعمال الذين اقتصت الشرطات من ساعات عملهم بسبب استمرار الاحتجاجات.

وادعت الحكومة أن أكثر من 72 ألف شخص يعملون بـ5 آلاف شركة، تم تخفيض ساعات عملهم بسبب انخفاض الأجور، منذ بدء حركة احتجاج "السترات الصفر" في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتراجعت إيرادات الشركات، ومعظمها في وسط المدن، بنسبة 20 إلى 40 بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب المظاهرات التي تنظم كل يوم سبت.

ودفعت شركات التأمين حتى الآن 89 مليون يورو لتغطية 1670 حالة لأضرار تم الإبلاغ عنها بسبب أعمال التخريب التي حدثت على هامش بعض الاحتجاجات.

وتستمر مظاهرات "السترات الصفراء" للشهر الرابع على التوالي، رفضا للسياسات الرئيس إمانويل ماكرون، المنحازة للأثرياء على حساب الفقراء.