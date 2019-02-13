أم الفحم: تصريح مدع عام في جريمة قتل سليم جبارين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة تصريح مدع عام للمحكمة في ملف جريمة قتل سليم جبارين (55 عاما) من أم مدينة الفحم.

وبحسب ادعاء الشرطة، جرى إزالة أمر حظر النشر في ملف الجريمة صباح اليوم، الأربعاء، بعد فك لغز جريمة قتل جبارين إثر إطلاق النار عليه في تاريخ 25.12.2018 قرب مفترق أم الريحان عندما قاد سيارته وكان عائدا من مكان عمله في برديس حنا.

واعتقلت الشرطة 3 مشتبهين، في العشرينيات من أعمارهم، لتورطهم في جريمة القتل وهم من عائلة واحدة من مدينة أم الفحم.

وجاء في ملف الجريمة أنه "وفق الشبهات في الموعد المذكور قام المشتبهون الثلاثة باعتراض طريق الضحية قرب مفترق أم الريحان، بواسطة سيارة من نوع 'فوكوس' استقلوها، ومن ثم قام أحدهم بإطلاق النيران نحو الضحية، وبعدها هربوا على الفور من المكان. وإثر إطلاق النار توفي الضحية وأصيب اثنان من مستقلي السيارة بإصابات طفيفة وأحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبعد نصف ساعة فقط من عمليات المسح والتفتيش تم رصد السيارة وكانت محروقة وهي بعيدة عن مكان الجريمة، لكن نجحت الشرطة بربط السيارة مع الجريمة والمشتبهين ومسرح الجريمة. ووفق الشبهات فإن جريمة القتل جاءت كاستمرارية لجرائم إطلاق نار خطيرة وقعت في الآونة الأخيرة على خلفية نزاع بين عائلتين في أم الفحم".

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يذكر أنه تمديد توقيف المشتبهين من فترة إلى أخرى على يد المحكمة لفترة 28 يوما بما في ذلك تقديم استئناف إلى المحكمة العليا، بشأن إطلاق سراح أحدهم، وحتى تقديم تصريح مدعٍ يوم أمس بحقهم.

ومددت المحكمة توقيفهم حتى تاريخ 15.2.19، ومن المزمع تقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيفهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.