زيمر: اتهام 3 أشخاص بخطف وسرقة وضرب شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، لائحة اتّهام ضد ثلاثة أشخاص من زيمر نسبت إليهم إليهم: خطف، وسرقة بظروف خطيرة، التسبب بإصابة بظروف خطيرة، والتآمر من أجل تنفيذ جريمة. وتمّ إرفاق طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات لغاية الانتهاء من التحقيق ضدّهم في ملف هذه القضية، كذلك طالبت النيابة العامّة مصادر سيارة المتهم المركزي التي استخدمت في الخطف.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة شكوى من مواطن من بلدة زيمر، اتّضح منها أنه في تاريخ 03.02.19، تمّ تعيين لقاء مع أحد معارفه (أحد المشتبهين) من أجل تسوية نزاع فيما بينهما، وصل المشتبه في ساعة متأخرة إلى منزل المشتكي، وطالبه بالدّخول إلى سيارته، وعندما رفض ذلك هدد المشتبه الضّحية، وأخرج مسدسا ووجّهه نحوه، وأمره بالدّخول إلى السيارة مرة أخرى، وقاد المشتبه سيارته، مع الاستمرار بتهديد الضحية وتوجه نحو منطقة زراعية خارج البلدة، عندها وصل المشتبهان الآخران إلى المكان وقام المشتبه بضرب الضحية برأسه بالبندقية، وعندما حاول الضحية الخروج من السيارة والهروب، قام المشتبهان الآخران بمهاجمته، وركله وخنقه حتّى فقد وعيه.

وفي ذلك الوقت، قام المشتبهون بسرقة هاتف الضحية النقال، وبطاقة هويته ومحفظة بداخلها 700 شيكل، وفرّوا هاربين من المكان وتركوا الضحية في المكان وهو ينزف دما، ونتيجة للاعتداء جُرح الضحية في جبهته وجرت معالجته في المستشفى.

وكانت الشرطة قد اعتقلت المعتدين الثلاثة، المشتبه المركزي (24 عاما) مُدّدت فترة اعتقاله من فترة إلى أخرى، كذلك فترات اعتقال المشتبهين الآخرين (18 و20 عاما) مددت لغاية 10.02.2019 وجميعهم تمّ إطلاق سراحهم بشروط مقيّدة وفرض حبس منزلي لمدة 4 أيّام على ذمة التحقيقات، لغاية اليوم.