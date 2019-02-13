انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تحدد موعد انتخابات المجلس البلدي المركزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 05:17 مساءً - أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوماً أميرياً حدّد فيه يوم 16 أبريل المقبل 2019 موعداً عاماً لإجراء انتخابات المجلس البلدي المركزي.

ودعا الشيخ تميم القطريين الذين يتمتّعون بحق الانتخاب إلى الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية، وفق ما جاء في المرسوم الأميري رقم 4.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) نص المرسوم في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، وجاء فيه أنه يقضي بتنفيذ العمل به من تاريخ صدوره.

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وكانت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة نظّمت، الشهر الماضي، ندوة تعريفية لرؤساء وأعضاء لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس، في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات.

وأُجريت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي في قطر عن طريق الاقتراع المباشر، بتاريخ 8 مارس 1999.

ويتكون المجلس من 29 عضواً، يمثّلون 29 دائرة انتخابية، وتتكون دورة المجلس من أربعة أعوام تبدأ اعتباراً من تاريخ أول اجتماع.