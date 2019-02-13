شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدرس احتمالات "مهلة مارس" مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الأربعاء ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكف على تقييم الاحتمالات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع مهلة الأول من مارس، للوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين، مضيفة أن الاتفاق النهائي يعتمد على اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيا.

ومن المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم الوفاء تلك المهلة ومن المرجح أن يدفع ذلك العملاق الآسيوي إلى الرد بالمثل. لكن في الأيام القليلة الماضية، أشار ترامب إلى مرونة بشأن موعد انتهاء المهلة بأن قال يوم الثلاثاء إنه ربما يؤجله قليلا.

ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة بحلول موعد أول مارس ، وهو ما سيزيد الألم والتكاليف في قطاعات تتراوح من السلع الإلكترونية الاستهلاكية إلى الزراعة.