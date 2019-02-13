تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر من الإخوان المسلمين في مصر

الخليج 365/ بغدادأفادت مصادر أمنية في مصلحة السجون بمصر، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تابعين لحركة "حسم".

ونقلت "روسيا اليوم" عن تلك المصادر، قولها إن "العناصر المنفذ في حقهم حكم الإعدام، مدانون في قتل اللواء نبيل فراج، أحد القيادات الأمنية التابعة للشرطة، والذي تم قتله في أحداث اقتحام قسم كرداسة قبل 5 سنوات".

وقتل 13 رجل أمن في هجوم لمسلحين في اب 2013 بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.

