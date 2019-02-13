محمد بن راشد ورئيس وزراء فرنسا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي. وبحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس الوزراء الفرنسي - خلال الاتصال الهاتفي - تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية.

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