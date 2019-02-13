الجيش الأفغاني: مقتل وإصابة 20 مسلحا من طالبان في مواجهات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأفغاني، الأربعاء، مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا من حركة طالبان، في عمليات عسكرية واشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في شمال شرقي البلاد.



وذكر بيان لفرقة "شاهين 209" التابعة للجيش الأفغاني، أن مواجهات وقعت في منطقة "دولتباد" بمقاطعة فارياب شمال البلاد.



وأضاف البيان أن 4 من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيب 3 آخرون خلال الاشتباك، كما اندلعت اشتباكات منفصلة بين المسلحين وقوات الأمن في حوالي الساعة 10:20 مساء في قرية "أركاليك" بحي القيصر في فارياب، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين وجرح آخر ، وأصيب جندي من الجيش الأفغاني خلال الاشتباكات.

وأوضح البيان، أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية والطيران مواقع لحركة طالبان في قرية "خمدان" التابعة لمركز "داشت-قلعة" بمقاطعة تاخار ، ما أسفر عن مقتل 10 مسلحين وجرح 4 آخرين.