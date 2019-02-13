انت الان تتابع الصين تدعو مواطنيها الى "اليقظة" في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

دعت الصين مواطنيها الى "زيادة يقظتهم" في تركيا، في اطار من التوترات الدبلوماسية بين بكين وأنقرة، بعد انتقادات تركية حادة للمعاملة الصينية لأقلية الأويغور.

ويقول خبراء استندت اليهم الامم المتحدة، ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان، ان ما يناهز المليون مسلم، خصوصا من الأويغور، محتجزون في منطقة شينجيانع (شمال غرب) في مراكز لاعادة التثقيف السياسي.

وتنفي الصين ذلك وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" بهدف تجنب التطرف الاسلامي. ودائما ما تتعرض شينجيانغ التي يقطنها حوالى 10 ملايين اويغوري يتحدث القسم الاكبر منهم اللغة التركية، لاعتداءات تُنسب الى انفصاليين واسلاميين اويغور.

وكانت تركيا التي تضم مجموعة كبيرة من الأويغور، وصفت السبت "سياسة الاستيعاب المنهجي" بأنها "عار للإنسانية". ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى "وضع حد للمأساة الإنسانية التي تجرى في شينجيانغ".

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وقالت سفارة الصين في انقرة على موقعها على الانترنت "بعد تقييم شامل للوضع الراهن، ندعو مرة أخرى المواطنين الصينيين في تركيا والسياح الصينيين المتوجهين إلى تركيا، الى زيادة يقظتهم والاهتمام بسلامتهم الشخصية وسلامة ممتلكاتهم".

واكد البيان الذي يحمل تاريخ 10 شباط/فبراير، بعد يوم من التصريحات العنيفة لوزارة الخارجية التركية، "في حالة حصول أمر طارئ، ابق هادئا، اتصل بالشرطة على الفور، واطلب المساعدة".

وكانت تظاهرات عنيفة مناهضة للصين اندلعت في تركيا في شأن الأويغور. وأحرق ناشطون قوميون أتراك العلم الصيني في 2015 أمام السفارة الصينية في أنقرة.

وكان مطعم صيني مشهور في اسطنبول قد تعرض لهجوم، وتمت مهاجمة مجموعة من السياح الكوريين الجنوبيين الذين يزورون المدينة عن طريق الخطأ.