الان تتابع محكمة العدل الدولية تبت في قضية الأموال الإيرانية المحجوزة في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 بدأت محكمة العدل الدولية، جلساتها للبت في الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة. وقال رئيس المحكمة في لاهاي، إن التشريعات الأمريكية تظهر تورط إيران بأعمال إرهابية منذ الثمانينات.

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