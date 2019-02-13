صندوق النقد الدولي ريشيد بمصر تحقق حاليًا أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط

أشاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، بما أظهرته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من قدرة عالية على الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وضع مصر فى مرتبة متميزة اقتصاديًا، حيث تحقق مصر حاليًا أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخرى التى تحققت وأهمها انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى والوفد المرافق له، وحضر المقابلة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

كما أشاد أزعور بما تحقق من تنسيق غير مسبوق بين كافة الأجهزة والوزارات المصرية المعنية بتنفيذ البرنامج، وهو ما جعل المنظومة تسير وفق سيمفونية متناغمة، معتبرًا ذلك أحد أهم أسباب النجاح الذى تحقق.

وأثنى أزعور على ما أبدته الحكومة المصرية من حرص على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه إذا كان من المهم أن تحقق النصر فى معركة، مثلما نجحت مصر فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى، فإن الأهم هو أن تحافظ على هذا النصر، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إليه حاليًا.

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وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن شكر الحكومة لصندوق النقد الدولى على الدعم والتعاون المستمر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذى أثمر عن تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نجاحاً فاق التوقعات.

وعزا رئيس الوزراء ما تحقق من نجاح إلى كل من الشعب المصرى الذى تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تضمنها تنفيذ البرنامج، وإلى القيادة السياسية التى وضعت مصالح الوطن فوق أى اعتبارات أخرى، واتخذت قرارات جريئة أثمرت عن وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، مشيدًا بمستوى التنسيق المتميز بين الحكومة والبنك المركزى فى تنفيذ خطة الإصلاح.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن القيادة السياسية والحكومة عازمون على المضى قدمًا فى البناء على ما تحقق من نجاح، ومن ثم فسوف نستمر فى التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى من أجل الحفاظ على مسيرة الإنجازات، وتحقيق تقدم على صعيد الإصلاح الهيكلى، مع مواصلة برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التى عقدها فى دافوس مؤخراً مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ونائبها ديفيد ليبتون، وما لمسه من تقدير كبير على أعلى المستويات لحرص مصر على الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبناء عليها من أجل تحسين مستويات المعيشة للشعب المصرى والأجيال القادمة.

من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى الشكر للدكتور مدبولى والحكومة على ما تحقق من نجاح، مشيدًا بما أبداه الدكتور مدبولى منذ توليه رئاسة الوزراء من دأب وتصميم على تنفيذ برنامج الإصلاح بكل دقة، مؤكدًا أن البنك المركزى سوف يتواصل مع مسئولى الصندوق على مدار الفترة القادمة للاتفاق حول جوانب وأولويات التعاون الفنى المقترح تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.