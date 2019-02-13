العدل الدولية : إيران تورطت في أعمال إرهابية منذ الثمانينات

قال رئيس محكمة العدل الدولية، أن التشريعات الأميركية تظهر تورط إيران بأعمال إرهابية منذ الثمانينات .

جاء ذلك خلال بدء جلسات المحكمة، اليوم الأربعاء، في لاهاي، للبت في مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن واشنطن أصدرت قرارا يتعلق بتجميد أصول أموال إيرانية على أراضيها.

وتقدمت إيران بشكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية واعادتها فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

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وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده قدمت، شكوى لمحكمة العدل الدولية، لتحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن إعادة الفرض الأحادي وغير القانوني للعقوبات.

وانسحبت الولايات المتحدة في ٨ مايو الماضي من الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي الذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران، ورُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وأكدت واشنطن إنها ستعيد فرض كافة العقوبات التي تم تعليقها على طهران نتيجة التوصل إلى هذا الاتفاق غير المسبوق، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.