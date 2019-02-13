شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: خروج بريطانيا لن يمكن بلا موعد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)قالت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء)، إن بريطانيا لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإن أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن تكون مفتوح المدة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارجاريتيس شيناس خلال إفادة دورية في بروكسل، إن قوانين الاتحاد الأوروبي لم تضع موعداً نهائياً لبريطانيا لطلب تمديد المادة 50 المتعلقة بعملية الخروج، والتي يجب أن تحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين دون استثناء لاعتماده.
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