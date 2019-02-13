تنفيذ حكم القتل تعزيزًا لمهرب حبوب محظورة فى تبوك

السعودية ـ ليندا سليم:

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل تعزيرًا في المقيم، طلال عبدالله النوافلة أردني الجنسية مهرِّب الحبوب المحظورة بمنطقة تبوك.

وكان ألقي القبض على النوافلة، عند تهريبه كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وإحالته إلى

المحكمة.

وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا.

وتمَّ تنفيذ حكم القتل في

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الجاني، النوافلة، اليوم في منطقة تبوك، وجددت وزارة الداخلية التأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها.

ونبَّهت الوزارة إلى ما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم.

وحذّرت الوزارة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

