ناتو: حريصون على تفادي سباق تسلح مع روسيا

أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو ينس شتولتنبرج - أرشيفية

وكالات:

كشف أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس شتولتنبرج، أن الحلف يدرس خيارات للتعامل مع "انتهاكات" روسيا للمعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة للحد من التسلح، مؤكدًا أنه يرغب في تفادي إشعال سباق تسلح، على حد تعبيره.

ونقلت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية على موقعها الإلكتروني عن شتولتنبرج دعوته - في تصريحات من مقر الحلف ببروكسل، حيث يبحث وزراء دفاع

دول الحلف مستقبل معاهدة القوى النووية متوسطة المدى - روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة.. قائلا "إن الناتو أمامه العديد من الخيارات من منطلق الدفاع لأنه لا يرغب في سباق تسلح جديد".وأضاف "لا ننوي نشر صواريخ نووية برا في أوروبا".. مجددا تأكيده أن روسيا انتهكت المعاهدة عدة مرات،حيث تنشر المزيد من الصواريخ الجديدة ذات القدرات النووية في أوروبا.يذكر أن الأزمة حول المعاهدة كانت قد اشتعلت بعد أن شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في 2 فبراير الجاري في عملية انسحاب من المعاهدة مدتها 6 أشهر، حيث تصر على أن منظومة الصواريخ الروسية الجديدة تخالف الشروط المتعلقة بالمدى في الاتفاقية.. فيما تنفي روسيا من جانبها إخلالها بالمعاهدة التي تعود لعام 1987 معلنة الانسحاب منها ردا بالمثل.. ويؤيد أمين عام حلف الناتو موقف واشنطن.