الإمارات وسلطنة عمان تختتمان التمرين العسكري "تعاون 2"

ائد القوات البرية الإماراتي اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري

وكالات:

اختتم اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات التمرين المشترك "تعاون 2" الذي استمر أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش العماني، وذلك بحضور قائد القوات البرية الإماراتي اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، وقائد الجيش السلطاني اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي.

وقال قائد القوات البرية الإماراتي - وفقًا لوكالة الأنباء

الإماراتية - إن التمرين يعد من التمارين المهمة في المنطقة؛ وذلك لتنمية وتعزيز التعاون العسكري من القوات البرية الإماراتية والجيش السلطاني العماني، مؤكدًا أن الهدف منه تبادل الخبرات في مجال العمليات العسكرية والتي ستعود على المشاركين بصقل مهاراتهم القتالية ورفع جاهزيتهم.وأضاف أنه تم التركيز على توحيد المفاهيم بين الجانبين، مشيدًا بما قدمه المشاركون في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.يذكر أن هذا التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان للقيام بعدد من المهام التدريبية لتطوير العمل المشترك بين الجانبين؛ في ظل التحديات الحالية بالمنطقة وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة من خلال استمرار التدريبات بين الجانبين.