كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدعم كتالونى.. البرلمان الإسبانى يرفض تمرير مشروع الموازنة.. ويعجل بانتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفسدت الأحزاب الانفصالية الكتالونية تمرير مشروع الميزانية العامة لعام 2019، اليوم مما يعجّل بإجراء انتخابات مبكرة فى إسبانيا.

وتمّ رفض المشروع بـ 191 صوتًا مقابل 156، حيث انضم الكتالونيون مع الحزب الشعبى المعارض لرفض الميزانية، وكان هناك امتناع عن التصويت، وفقاً لوكالة افى الإسبانية.

وكان الأمل الوحيد في إنقاذ حكومة الأقلية بقيادة بيدرو سانشيز، هو أن يصوت الحزبان الانفصاليان "الجمهورى الكتالونى، والكتالونى الأوروبى الديموقراطى" من أجل تمرير القانون، بحيث لا تكون هناك أغلبية مطلقة ضد الميزانية، ولكنهم أصروا على موقفهم بعد رفض الحكومة الإسبانية التفاوض على حق تنظيم استفتاء تقرير المصير لكتالونيا.

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ويوم السبت الماضى، قادت الأحزاب اليمينية "الشعبى، المواطنون، فوكس" مظاهرات حاشدة فى مدريد ضد مطالب كتالونيا بحق تقرير المصير، وطالبوا بعقد انتخابات مبكرة، وفى حال عقدها سيكون أمامهم الفرصة لتحقيق أغلبية مطلقة.

وقال المتحدث بإسم الحزب الجمهورى الكتالونى في الكونجرس، جوان تاردا، إنه إذا قرر رئيس السلطة التنفيذية الدعوة إلى الانتخابات في الربيع المقبل فهذا من حقه، كما وصف موقف الحكومة الاشتراكية برفض الحوار بأنه "خطأ تاريخى كبير".