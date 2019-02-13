كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تقرر عدم حضور مؤتمر وارسو للشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت روسيا عدم حضور مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، الذي تنظمه الولايات المتحدة الأمريكية في بولندا، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الوزارة القول إن "روسيا تنظر بقلق لمحاولات أمريكا فرض مصالح جيو سياسية أحادية عبر مبادرات يتم تقديمها على أنها آراء المجتمع الدولي بأكمله".

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وستتركز الأنظار إلى حد كبير خلال المؤتمر على المواقف التي ستُعلن إزاء سلوك إيران في المنطقة، فإن المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة وبولندا سيمثّل أيضاً مناسبة نادرة لتعرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الخطوط العريضة المتعلقة بخطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتوقع على نطاق واسع أن تُعلن الخطة في صيغتها النهائية عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل المقبل.