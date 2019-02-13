كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التشيلى: نيكولاس مادورو سُيطاح به "خلال أيام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكهن الرئيس التشيلي سباستيان بينييرا، بأن نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سُيطاح به في غضون أيام.

وقال "بينييرا": "في غضون أيام، سوف تتوقف ديكتاتورية مادورو عن الوجود. لقد فتح شعب فنزويلا الباب أمام الحرية والديمقراطية، بشجاعة وسعادة."

وكتب الرئيس التشيلي، على "تويتر": "الآن ينبغي عليهم التحرك نحو بلد حر ومزدهر يعيش بسلام. جميع الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم يشتركون في هذه السعادة."