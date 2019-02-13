كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤيد لترامب يعتدي على مصور "بي بي سي" فى ولاية تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مصور بى بى سى رون سكاينس، للدفع والاعتداء بقوة من شخص كان يرتدى قبعة تحمل شعار ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أثناء تغطية تجمع حاشد لأنصار الرئيس فى مدينة إل باسو بولاية تكساس.

ومن جانبها، طلبت بى بى سى من البيت الأبيض مراجعة سبل ضمان سلامة وسائل الإعلام التى تحضر اجتماعات الرئيس ترامب.

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وعلى الجانب الأخر، أدان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الهجمات على وسائل الإعلام، بعد اعتداء على مصور بى بى سى أثناء تغطية تجمع خاص بمؤيدى الرئيس فى ولاية تكساس، يوم الاثنين.

لكن بيان البيت الأبيض الذى حمل إدانة ترامب لم يشر صراحة إلى حادث الاعتداء على مصور بى بى سى.