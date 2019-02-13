كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": فرض عقوبات على روسيا بسبب ضغوط أمريكية شديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يتفاوضان، وكانا على وشك التوصل إلى اتفاق بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد الحادثة في بحر آزوف في أواخر نوفمبر.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن العقوبات المحتملة على حادث مضيق كيرتش يتم فرضها تحت ضغوط شديدة من الولايات المتحدة.

وقال "لافروف": "لكننا نعرف أيضًا أن هذه العقوبات تُتخذ تحت أشد الضغوط الأمريكية، التي تظهر مرة أخرى افتقار الاتحاد الأوروبي للاستقلال."

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وأضاف، أن روسيا لا تناقش الجزاءات مع أي شخص وتركز على تطوير اقتصادها حتى لا يعتمد على نزوات الدول الأخرى.

وأوضح "لافروف"، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع نظيره وزير خارجية ليسوتو، ليسيغو ماكغوثي: "قلنا منذ فترة طويلة، إننا لا نناقش العقوبات مع أحد.. نحن نريد بناء اقتصادنا، والتجارة مع الشركاء الأجانب العاديين حتى لا نعتمد على نزوات شخص ما."

وأشار إلى أنه يعتبر العقوبات المزمعة بمثابة علامة على أن الأوروبيين يعترفون مرة أخرى بعدم قدرتهم على جعل الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو ينفذ اتفاقيات مينسك.