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سيمو بن بشير يسخر من المدافعين عن سعد لمجرد

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سعيد ايت افقير 0 تبليغ

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نشر الإعلامي، سيمو بنبشير، أمس الثلاثاء، تعليقا على حسابه الشخصي في “أنستغرام”، ساخرا ممن يدافعون عن سعد لمجرد بقوله: “فينكم يا صحاب سعد علاش ماتهاجموش الصحفية ديال TF1″”.

وقد اغضب هذا التعليق مجموعة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي، خصوصا معجبي “لمعلم”، الذين قالوا عن بنبشير إنه يحاول استغلال الموضوع لجذب الانتباه إليه أكثر .

وأصبح بنبشير معروفا بخرجاته الإعلامية، وتعليقاته، التي تكون غالبيتها عبارة عن هجوم على عدد من المشاهير، أبرزهم سعد لمجرد، ومريم سعيد.

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