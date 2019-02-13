فاتي جمالي بدل مريم سعيد في mbc.. خيار كان متاحا لكن لم يتم!

عرض على الفنانة المغربية، فاتي جمالي، خوض تجربة تقديم البرامج التلفزية على شاشة “mbc”، من خلال برنامج “تراندينغ”، لتعويض المغربية، مريم سعيد.
ورفضت فاتي جمالي العرض، بسبب انشغالاتها الفنية في تصوير أعمال، منها ما سيعرض في رمضان، طبقا لما كشفه برنامج #بينتنا على قناة ميدي 1.
وعرض على فاتي جمالي، كذلك، تقديم برنامج “إنسايدر بالعربي”، لكنها لم تستجب للعرض.
وكشفت جمالي، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، أنها منشغلة بتصوير مسلسل “الماضي لا يموت” رفقة رشيد الوالي، من أجل عرضه في رمضان.
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