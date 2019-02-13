حاتم عمور.. تفوق بأول كليب من ألبومه الجديد – فيديو

تمكن الفنان حاتم عمور، من إثبات نجاح كليبه الأخير “آخر مرة”، إذ استطاع في أقل من أسبوع الوصول إلى 10 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

واستطاع حاتم عمور التربع على عرش الفيديوهات الأكثر رواجا على “يوتيوب”، بعد ساعات قليلة من إصداره، وحافظ على المركز نفسه، إلى حدود الساعة.

كليب عمور الجديد “آخر مرة”، هو أول أعمال ألبومه الجديد “بلا عنوان، وهو من كلمات، وألحان أنس العراقي، وتوزيع بلال أفريكانو، تم تصويره في العاصمة الهولندية أمستردام، تحت إشراف المخرج حسن الكرفتي.

وأثبتت الأرقام على “يوتيوب” أن الجمهور راض عن عمل حاتم عمور، الذي يبقى من الأسماء الناجحة في الفن المغربي.