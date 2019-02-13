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أثار انتشار صور تذاكر مباراة نهضة بركان، وحسنية أكادير، غضبا عارما وسط جماهير الحسنية، وعدد من المتتبعين للشأن الرياضي، عموما، لما أسموه بـ “الحسنية في سوس وبركان في المغرب”.
وتبين من خلال الاطلاع على تذاكر مباراة نهضة بركان، وحسنية أكادير، برسم الجولة الثانية في دور المجموعات في كأس الكاف، أنها تتضمن شعار فريق نهضة بركان، مرفوقا باسم المغرب، وشعار حسنية أكادير مرفوقا باسم أكادير، وهي الصورة، التي تفاعل معها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها خطوة يمكن أن تؤثر سلبا في مشاعر، وهوية جماهير الحسنية في كل مكان، باعتبار انتماء الفريقين للمغرب، إذ وجب الإشارة إما إلى مدينتي الفريقين أو البلد .
يذكر أن نهضة بركان يستقبل حسنية أكادير في محطة قوية من منافسات كأس “الكاف”، اليوم الأربعاء، في الملعب البلدي في بركان، بداية من الساعة السابعة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير حسنية أكادير مستاءة من تذاكر مباراة فريقها أمام بركان – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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