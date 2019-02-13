المفوضية الأوربية تضيف السعودية إلى اللائحة السوداء للبلدان المتساهلة مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت المفوضية الأوربية، اليوم الأربعاء، إضافتها المملكة العربية السعودية، وبنما، ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول، التي تشكل تهديدا للتكتل، بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

وبحسب بلاغ صحفي للمفوضية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى محاصرة غسيل الأموال، ومنع وصوله إلى النظام المالي للبلدان الأوربية، إذ أكد مفوض العدل الأوربي أن الاتحاد وضع أقوى معايير مكافحة الظاهرة، داعيا البلدان المعنية إلى تصحيح أوجه القصور في أنظمتها المالية بشكل سريع لمواجهة الأمر.

وتضم القائمة 23 دولة، ومنطقة هي: أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وجوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبويرتو ريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد، وتوباجو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن، وذلك بحسب بيان الاتحاد الأوربي.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة على سمعة المدرجين فيها، فإنه يعقّد، أيضا، العلاقات المالية لهذه البلدان مع الاتحاد الأوربي.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوربي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات، المتعلقة بكيانات من الدول، والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.