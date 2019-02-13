البرازيلي نيمار يعود إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قام بزيارة برشلونة من أجل معالجة الإصابة التي ألمت به مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار يتعالج من إصابته في مشط القدم، عند الطبيب رامون كوجات، المتواجد في مدينة برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار قبل أن يقرر العلاج عن طريق الحقن بالبلازما، قام بعدة زيارات لمدينة برشلونة.

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وأوضحت الصحيفة أن إحدى هذه الزيارات كانت لطبيب من نادي برشلونة، إذ يثق اللاعب البرازيلي تمامًا في الأطباء الذين تعامل معهم في البارسا، خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

وأكدت الصحيفة أن طبيب برشلونة نصح نيمار بإجراء عملية جراحية والعودة إلى الملاعب بعد 3 أشهر، إلا أن نجم سان جيرمان قرر اللجوء إلى حل الحقن بالبلازما.

يذكر أن نيمار غاب عن مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد، التي أقيمت أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد.