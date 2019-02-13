يوفنتوس يضع خطة لخطف محمد صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية بأن فريق يوفنتوس الإيطالي وضع خطة من أجل ضم النجم المصري، محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن يوفنتوس لا ينوي التخلي عن نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، رغم الإغراءات المالية التي قد يحصل عليها من أندية تراقبه مثل مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يخطط لاستغلال باولو ديبالا، لإتمام صفقة التعاقد مع صلاح، الذي بات هدفًا لإدارة السيدة العجوز.

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وتحدثت بعض التقارير خلال الأيام الماضية، أن إدارة يوفنتوس تخطط للتعاقد مع صلاح مقابل 175 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول في الصيف المقبل، ينتقل بموجبها ديبالا إلى الريدز، بينما يرتدي صلاح، قميص البيانكونيري.

يذكر أن صلاح يعد رجل ليفربول الأول في الموسم الحالي، حيث أحرز 20 هدفًا ومنح 8 تمريرات حاسمة في كافة البطولات حتى الآن.