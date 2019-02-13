على خير | صنّاع الثورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

أطلقت فرقة موسيقى الراب الغزية "صناع الثورة" أغنية "على خير" الناقدة لفقدان الأمل، والمصرّة على وجوده، رغم جميع الصعاب التي تواجه الشباب الفلسطيني. تحث الأغنية، الثورية بمضمونها وأدائها، على النضال والبقاء صامدين رغم التعب، من أجل نجاة النفس والغير.

صناع الثورة فرقة راب وهيب هوب من غزة أطلقها الشقيقان محمد وأسامة السوسي. تتمحور أعمال الفرقة حول نقد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والفساد والاضطهاد ونتائج الحصار على القطاع، وما لها من أثر على الشباب.

كلمات الأغنية

مع أول نفس بنخلق الهم بنولد

روحك شايفها العالم لازم تنجلد

مقموع أسير مغترب لاجئ بحلم بهالبلد

بتنفس حرية مش خاضع يكون عبد

مشتت تايه بسبب بلاء قرارت أخدوها غصب

والتحدي كيف ممكن يعيش بنبض

بحب الحياة بفرح وسط كل هالخبط

بغني الأمل رغم حصار هدفه ينتكب

طموح تربى ع مقاومة القهر

وجري لوحوش ع لقمة عيش بتهد الظهر

وعمر بطير وهو بحفر بالصخر

وتخبيص ساسة ينحر بالنفسية نحر

رغم هيك خرجنا من الصندوق

الصعب صار هو صديقنا الصدوق

أغلبنا لسة عايش بقاتل مهلوك

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لكن مع إيمانه الي بضعفش حيصل كالمكوك

على خير على خير

روحنا بوطنا تطير

على خير على خير

لا نزيح ولا حتى نلين

الروح اللي فيا وفيك ما بتموت

بس الأيمان اللي فينا مش محتاج السكوت

ابني حلمك ع أكتر من وجهة كأخطبوط

ليعود املك المكبوت وتحدى كل الشكوك

طموحك مش شيء أناني خلى الوطن مش فاني

كل ما تسجل نجاح هو انتصار هوية بتعاني

ضخ الأمل في تعاسة الاحتلال

حتى شغفك يقدر يقلب كل حال وحال

لملم حب اللي حواليك ووارمي ضعفهم

بوجه من مص دمهم

وغني احلامهم لتمحي فيهم همهم

ليبقى الوطن شرفهم

عد وشوف قديش ما ركع هالشعب

تقول جيناتنا تأبى الخضوع لكل صعب

وكل ما نقول عائدين العدو يرتعب

وين يلاقينا صار يهرب أو ينسحب