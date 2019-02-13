انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تجري أكبر مناورتين في تاريخها بمشاركة قطر و14 دولة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:40 مساءً - تستعد القوات المسلحة التركية لإظهار مدى قوتها وجاهزيتها البحرية والجوية والبرية، بإجراء اثنتين من كبرى المناورات في تاريخ الجمهورية، بمشاركة دولة قطر وعدة دول أخرى.

وأفادت مصادر عسكرية تركية، لوكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، اليوم الأربعاء، بأن المناورة الأولى هي "الشتاء - 2019" المشتركة، التي انطلقت في 4 فبراير الحالي وتستمر حتى الـ22 من الشهر ذاته، تليها مناورة "الوطن الأزرق" التي ستنطلق في الـ27 من فبراير الحالي.

وأشارت المصادر إلى مشاركة 8 دول في مناورة "الشتاء - 2019" المشتركة، إضافة إلى 7 دول بصفة "مراقِبة".

وذكرت أن 251 عنصراً سيشاركون في المناورة من الدول الـ15، وأبرزها بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وقطر.

وتهدف المناورة إلى النظر في ضمان التعاون والتنسيق، وجاهزية القدرة على التحرك في الثلوج الغزيرة والبرد القارس، إضافة إلى تطوير تزامن الإطلاق والمناورة، وإدارة أنظمة التحكم والقيادة في ظروف الشتاء.

Advertisements

وعقب انتهاء مناورة "الشتاء - 2019" المشتركة، يجري عناصر القوات المسلحة التركية مناورة "الوطن الأزرق"، التي تهدف إلى إظهار القدرات العسكرية للقوات البحرية.

المناورة هي الأضخم حتى الآن للبحرية التركية منذ تأسيس الجمهورية، وستكون بين 27 فبراير و8 مارس المقبل.

وتشارك في هذه المناورة سفن حربية وداعمة، ومركبات بَحرية - جوية، وقيادة خفر السواحل وعناصر كوماندوز بَحرية، إضافة إلى عناصر من القوات الجوية.

وتشهد المناورة، التي ستجري في مناطق البحر الأسود وإيجه والمتوسط بشكل متزامن، استخدام أسلحة وأنظمة جديدة ضمن ملاك قيادة القوات البحرية.

وتهدف إلى تحسين قواعد العمل المشترك مع قيادات القوات الأخرى، ورفع مستوى الجاهزية الحربية للعناصر المشاركة فيها.