شكرا لقرائتكم خبر عن باحميد يشيد بما قدمه طلاب اليمن في مهرجان جامعة بوترا الماليزية والان مع التفاصيل

أشاد سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد، بما قدمه طلاب اليمن من الموروث الثقافي والمعماري اليمني الأصيل في المهرجان الثقافي الدولي 2019 في ماليزيا.

مؤكداً حرص السفارة على تشجيع ودعم مشاركة طلاب اليمن في مثل هذه الفعاليات التي توسع من معرفة الطلبة بالثقافات المتنوعة وتمكنهم من توسيع مهارات الاتصال والتواصل مع أقرانهم.

وشارك طلاب اليمن في جامعة بوترا الماليزية اليوم، في المهرجان الثقافي الدولي 2019، الذي ينظّمه اتحاد الطلبة الأجانب بمشاركة أكثر من 20 دولة، وبحضور 32 شخصية دبلوماسية من مختلف دول العالم من بينهم 13 سفيرا.

