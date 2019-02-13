بالأسماء.. استشهاد مواطن وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي في حيس بالحديدة

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استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم الأربعاء بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر إن المواطن ثابت حطيب استشهد وأصيب المواطن عبدالباسط لحجي بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة ضَمي جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وتسببت ألغام مليشيا الحوثي الانقلابية في استشهاد وإعاقة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن في عدد من محافظات البلاد.

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