صحيفة: قمة الحكومات لم تكن اجتماعات وندوات وحوارات بل خرائط طرق

قالت صحيفة خليجية، إن هذه القمة لم تكن أهمّيتها بهذا الزخم الكبير من المسؤولين على أعلى المستويات وحسب، بل بتوصياتها ونتائجها، وما تنتظره الشعوب في كل أنحاء العالم من مخرجاتها.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكدا غير مرة أنّ مصلحة المواطنين مفتاح كفاءة عمل الحكومات، وهي مرحلة تاريخية في تحول العمل الحكومي، والاستعداد له يكون بالعلم وتوحيد الجهود الدولية.

واعتبرت ان القمة لم تكن اجتماعات وندوات وحوارات، انقضت وانقضى وهجها وبريقها، بل كانت خرائط طرق، ترسم مستقبل الأجيال وتشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي، فقد تضمنت أرقاماً ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صنّاع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية.

وخلصت ا لى ان الشكل العملي للقمة بتألقها انتهى وذلك المحفل الثريّ بنخب عالمية وإعلاميين، لكن في الجوهر، القمة ابتدأت اليوم، والمطلوب من الجميع، كما شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وضع برنامج عمل مكثّف وعميق وشفّاف لأن الإنسان هو محور نجاح الحكومات