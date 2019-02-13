مادورو يتحدى العقوبات ويدعو للاستثمار في فنزويلا

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أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، برنامج "العلامة التجارية فنزويلا"، داعيا إلى الاستثمار في بلاده التي تحاصرها عقوبات أمريكية تزداد شراسة واتساعا يوما بعد يوم، إذ قال مادورو، في حفل إطلاق العلامة: «نحن منفتحون على المستقبل والأمل في هذا القرن الحادي والعشرين». واعتبر الرئيس الفنزويلي الذي تشكك الولايات المتحدة في شرعية انتخابه وتدعم بلا حدود، رئيس البرلمان خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا منه دون أي مسوغ شرعي: «نحن اليوم في عين العاصفة، ووسائل الإعلام تمارس حملة ضد فنزويلا».
وختم مادورو خطابه قائلا: «أهلا وسهلا بكل من يريد القدوم للاستثمار في بلد عنوانه السلام»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وكانت الحكومة الفنزويلية، أعلنت في وقت سابق، أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، رئيسا
وختم مادورو خطابه قائلا: «أهلا وسهلا بكل من يريد القدوم للاستثمار في بلد عنوانه السلام»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وكانت الحكومة الفنزويلية، أعلنت في وقت سابق، أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، رئيسا للبلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان: «ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية».
جاء ذلك بعد أن اعترفت كل من البرتغال والنمسا والدنمارك السويد وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، بزعيم المعارضة الفنزويلي جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.(التفاصيل)
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