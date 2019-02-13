ظريف يؤكد أن مؤتمر وارسو حول الشرق الاوسط "ولد ميتاً"

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أكد وزير خارجية إيران جواد ظريف الأربعاء أن مؤتمر وارسو الذي تستضيفه الولايات المتحدة وبولندا وتشارك فيه ستون دولة حول إيران والشرق الأوسط، "ولد ميتاً".
وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي في طهران "إنه مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران. أعتقد أن مؤتمر وارسو وُلد ميتاً".
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