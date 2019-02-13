روسيا تقرر عدم حضور مؤتمر وارسو للشرق الأوسط

قررت روسيا عدم حضور مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، الذي تنظمه الولايات المتحدة الأمريكية في بولندا اليوم الأربعاء، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن الوزارة القول اليوم إن روسيا تنظر بقلق” لمحاولات أمريكا فرض مصالح جيو سياسية أحادية عبر مبادرات يتم تقديمها على أنها آراء المجتمع الدولي بأكمله”.

وأدانت روسيا، الحليفة لإيران، اليوم المحاولات الأمريكية للضغط على كيفية صنع القرار في إيران، ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني القول ” مؤامرة الدول الكبرى مثل أمريكا لن تؤثر على سياستنا”.

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وتريد أمريكا خروج الجيش الإيراني من سورية، كما أنها تعتقد أن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلادمير بوتين روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو غدا الخميس لعقد قمة بشأن الخطط المتعلقة بسورية بعد إعلان الانسحاب الأمريكي.

د ب ا

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