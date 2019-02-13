شكرا لقرائتكم بريطانيا: تضاؤل فرص تحويل وقف النار باليمن إلى سلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الأربعاء، أن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل.

وأضاف هنت في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام".

وتابع "تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي، لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، مما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل".

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يأتي هذا بعد ساعات على معاودة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، استهداف صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة #الحديدة غرب اليمن للمرة الثالثة خلال أسابيع.

وأفاد مصدر عسكري أن التصعيد الحوثي المستمر باتجاه المطاحن يهدد مباشرة بإتلاف مخزون الحبوب والإغاثة التابع للأمم المتحدة، وتدمير الكميات التي نجت سابقاً من حرائق ناتجة عن القصف بقذائف الهاون على فترات متفرقة.

وكان قصف بقذائف الهاون تعاقب سابقاً على تدمير كميات من القمح المخزن في صوامع مطاحن البحر الأحمر.